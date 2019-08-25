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Семь голов, курьезная симуляция Мертенса: Наполи и Фиорентина устроили шоу (Видео)

Семь голов, курьезная симуляция Мертенса: Наполи и Фиорентина устроили шоу (Видео)
11:38 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча первого тура чемпионата Италии Фиорентина - Наполи.

Вице-чемпион Италии Наполи в 1 туре нового сезона Серии А пожаловал в гости к Фиорентине. В составе "фиалок" дебютировал легендарный Франк Рибери. Уже в начале матча арбитру пришлось использовать VAR после игры рукой в штрафной гостей. Пенальти реализовал Пульгар. На 38-й минуте Дрис Мертенс фантастическим ударом сравнял счет.

Под занавес тайма Мертенс отметился очень курьезной симуляцией, а более курьезно то, что арбитр умудрился "купиться" на это и назначил пенальти, который реализовал Инсинье. На 50-х минутах второго тайма команды обменялись голами Миленковича и Кальехона, на 65-й минуте Фиорентина снова сравняла счет, но через 2 минуты снова пропустила. Инсинье головой поразил пустые ворота после прострела.

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Также новичок хозяев Франк Рибери мог заработать еще один пенальти для своей команды, но судья не увидел нарушения правил.

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ФК Наполи, Серия А, ФК Фиорентина, Футбол, Видео, Новости футбола, Фиорентина - Наполи.
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