Семь голов, курьезная симуляция Мертенса: Наполи и Фиорентина устроили шоу (Видео)

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча первого тура чемпионата Италии Фиорентина - Наполи.

Вице-чемпион Италии Наполи в 1 туре нового сезона Серии А пожаловал в гости к Фиорентине. В составе "фиалок" дебютировал легендарный Франк Рибери. Уже в начале матча арбитру пришлось использовать VAR после игры рукой в штрафной гостей. Пенальти реализовал Пульгар. На 38-й минуте Дрис Мертенс фантастическим ударом сравнял счет.

Под занавес тайма Мертенс отметился очень курьезной симуляцией, а более курьезно то, что арбитр умудрился "купиться" на это и назначил пенальти, который реализовал Инсинье. На 50-х минутах второго тайма команды обменялись голами Миленковича и Кальехона, на 65-й минуте Фиорентина снова сравняла счет, но через 2 минуты снова пропустила. Инсинье головой поразил пустые ворота после прострела.

Также новичок хозяев Франк Рибери мог заработать еще один пенальти для своей команды, но судья не увидел нарушения правил.