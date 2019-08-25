Ливерпуль установил новый клубный рекорд в АПЛ

Новости спорта:Ливерпуль под руководством Юргена Клоппа продолжает бить рекорды.

Ливерпуль одержал победу над Арсеналом в рамках третьего тура АПЛ. Таким образом, подопечные Юргена Клоппа добыли двенадцатую победу подряд в рамках Премьер-лиги – это клубный рекорд. Напомним, что АПЛ была создана в 1992 году.

Кроме того, "красные" повторили рекорд, который был установлен под руководством Кенни Далглиша: Ливерпуль выиграл двенадцать матчей подряд в чемпионате Англии с апреля по октябрь 1990 года.

Ливерпуль, набрав 9 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии на данный момент.