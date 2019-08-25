Скачать
Воскресенье, 25.08.2019
Британский боксер госпитализирован после страшного нокаута от Ковалева (Видео)
Британский боксер госпитализирован после страшного нокаута от Ковалева (Видео)
Непобедимый украинский боец ММА "задушил" американца (Видео)
Непобедимый украинский боец ММА "задушил" американца (Видео)
Пушка капитана выручила Динамо: видео сумасшедшего гола
Пушка капитана выручила Динамо: видео сумасшедшего гола
У Роналду украли гол в Парме (Видео)
У Роналду украли гол в Парме (Видео)

Ливерпуль установил новый клубный рекорд в АПЛ

Ливерпуль установил новый клубный рекорд в АПЛ
14:25 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Ливерпуль под руководством Юргена Клоппа продолжает бить рекорды.

Ливерпуль одержал победу над Арсеналом в рамках третьего тура АПЛ. Таким образом, подопечные Юргена Клоппа добыли двенадцатую победу подряд в рамках Премьер-лиги – это клубный рекорд. Напомним, что АПЛ была создана в 1992 году.

Кроме того, "красные" повторили рекорд, который был установлен под руководством Кенни Далглиша: Ливерпуль выиграл двенадцать матчей подряд в чемпионате Англии с апреля по октябрь 1990 года.

Главная звезда атаки Ливерпуля покинет клуб будущим летом

Ливерпуль, набрав 9 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии на данный момент.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Юрген Клопп, Чемпионат Англии, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ковалев с проблемами нокаутировал Ярда (Видео нокаута)
02 Ковалев - Ярд. Видео боя
03 Пушка капитана выручила Динамо: видео сумасшедшего гола
04 Ковалев - Ярд: видео нокаута
05 Непобедимый украинский боец ММА "задушил" американца (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь