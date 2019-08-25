Левандовски затмил дебют Коутиньо: поляк оформил хет-трик в ворота Шальке (Видео)

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 2-го тура чемпионата Германии Шальке - Бавария.

Бавария в рамках второго тура чемпионата Германии сумела сразу три раза отметиться в воротах Шальке на чужой территории.

Все три гола на счету польского голеадора Роберта Левандовски. Отметим, на 57-й минуте матча на поле появился звездный новичок команды Коутиньо.

Шальке - Бавария 0:3

Голы: Левандовски, 20 (с пенальти), 50, 75

Шальке: Нюбель, Стамбули, Очипка, Настасич, Кенни, Маскарель (Сане, 59), Калиджури, Харит (Мерджан, 86), Маккенни, Раман (Кутуджу, 51), Бургшталлер

Бавария: Нойер, Киммих, Люка Эрнандес (Мартинес, 77), Зюле, Павар, Гнабри (Перишич, 57), Толиссо, Коман, Алаба, Левандовски, Мюллер (Коутиньо, 57).