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Левандовски затмил дебют Коутиньо: поляк оформил хет-трик в ворота Шальке (Видео)

Левандовски затмил дебют Коутиньо: поляк оформил хет-трик в ворота Шальке (Видео)
15:39 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 2-го тура чемпионата Германии Шальке - Бавария.

Бавария в рамках второго тура чемпионата Германии сумела сразу три раза отметиться в воротах Шальке на чужой территории.

Все три гола на счету польского голеадора Роберта Левандовски. Отметим, на 57-й минуте матча на поле появился звездный новичок команды Коутиньо.

Шальке - Бавария 0:3

Голы: Левандовски, 20 (с пенальти), 50, 75

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Шальке: Нюбель, Стамбули, Очипка, Настасич, Кенни, Маскарель (Сане, 59), Калиджури, Харит (Мерджан, 86), Маккенни, Раман (Кутуджу, 51), Бургшталлер

Бавария: Нойер, Киммих, Люка Эрнандес (Мартинес, 77), Зюле, Павар, Гнабри (Перишич, 57), Толиссо, Коман, Алаба, Левандовски, Мюллер (Коутиньо, 57).

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ФК Бавария, ФК Шальке 04, Футбол, Новости футбола, Шальке - Бавария.
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