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Они создают голы: игроки, которые быстрее всех сделали 50 ассистов в АПЛ

Они создают голы: игроки, которые быстрее всех сделали 50 ассистов в АПЛ
17:24 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Полузащитник сборной Бельгии и Манчестер Сити Кевин Де Брюйне отличился новым достижением в АПЛ.

Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне в матче третьего тура Премьер-лиги после паса Александра Зинченко отдал голевой пас на Серхио Агуэро. Для Кевина это был уже 50-й ассист в АПЛ во всего 123 матче – еще никто не покорял эту отметку так быстро.

Месуту Озилу потребовался 141 матч, чтобы сделать 50 голевых передач в Премьер-лиге, Эрику Кантона – 143, 146 – Деннису Бергкампу, 165 — Сеску Фабрегасу, Давиду Силве – 166, Дэвиду Бекхэму – 170, а Тьерри Анри – 174 встречи.

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В нынешнем сезоне Де Брюйне сделал уже четыре результативных передачи в трех встречах. Он возглавляет гонку ассистентов, опережая восьмерых ближайших преследователей на два ассиста.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Месут Озил, Новости футбола, Кевин де Брюйне, Эрик Кантона.
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