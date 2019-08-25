Агент Дибалы рассказал, почему Пауло не перешел в МЮ из Ювентуса

Новости спорта:Агент форварда сборной Аргентины Пауло Дибалы рассказал, почему его клиент не перешел в Манчестер Юнайтед.

Агент нападающего "Ювентуса" Пауло Дибала настаивает на том, что футболист не виноват в провале трансфера в "Манчестер Юнайтед". Напомним, что аргентинец предлагался манкунианцам в качестве части сделки по переходу бельгийского форварда Ромелу Лукаку.

"Я неоднократно разговаривал с английским клубом, - цитирует агента Tuttosport. - Но суммы при этой сделке назывались просто нереальные. Между этими клубами были одни проблемы".

"Дибала будет для нас полезен, - заявлял главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер. - Он - отличный игрок. Маурицио использует его под нападающими. Он выполняет свою роль хорошо. И он провел отличный сезон".

Напомним, что Дибала, при интересе со стороны "ПСЖ", до сих пор остается игроком "Ювентуса".