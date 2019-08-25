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Украинец Зинченко больше всех создал голевых моментов в игре против Борнмута

Украинец Зинченко больше всех создал голевых моментов в игре против Борнмута
19:53 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Футболист сборной Украины Александр Зинченко провел прекрасный поединок в составе Манчестер Сити против Борнмута.

Левый защитник Манчестер Сити Александр Зинченко впечатляюще провел матч против Борнмута (3:1), который состоялся в рамках третьего тура английской Премьер-лиги.

По информации Squawka Football, украинский футболист создал пять опасных моментов, что является лучшим показателем среди всех игроков этой встречи.

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Стоит отметить, что Зинченко по этим данным превосходит всех футболистов Борнмута вместе взятых.

Несмотря на то, что Александр не отличился результативными действиями, он принимал непосредственное участие в двух атаках "горожан", которые привели к голу.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, ФК Борнмут, Новости футбола, Александр Зинченко.
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