Месси не попал в заявку Барселоны на поединок против Бетиса

Новости спорта:Аргентинский форвард Барселоны Лионель Месси не сможет помочь своей команде в поединке против Бетиса.

В матче первого тура Барселона на выезде уступила Бетису, а потому теперь жаждет реабилитироваться перед своими фанатами.

Барселона: Тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Роберто, Бускетс, Де Йонг — Рафинья, Гризманн, Перес.

Запасные: Пенья, Умтити, Фирпо, Ракитич, Артур, Браима, Видаль

Бетис: Мартин — Эмерсон, Бартра, Сидней, Педраса — Карвальо, Гуардадо — Фекир, Каналес, Тельо — Морон.

Запасные: Ребольо, Манди, Гарсия, Каптум, Хоакин, Лайнес, Хуанми.

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.