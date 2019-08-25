Месси не попал в заявку Барселоны на поединок против Бетиса

В матче первого тура Барселона на выезде уступила Бетису, а потому теперь жаждет реабилитироваться перед своими фанатами.
Барселона: Тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Роберто, Бускетс, Де Йонг — Рафинья, Гризманн, Перес.
Запасные: Пенья, Умтити, Фирпо, Ракитич, Артур, Браима, Видаль
Бетис: Мартин — Эмерсон, Бартра, Сидней, Педраса — Карвальо, Гуардадо — Фекир, Каналес, Тельо — Морон.
Запасные: Ребольо, Манди, Гарсия, Каптум, Хоакин, Лайнес, Хуанми.
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.