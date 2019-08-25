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Дубль Тете, шикарный гол Мораеса: Шахтер крупно разгромил Мариуполь (Видео)

Дубль Тете, шикарный гол Мораеса: Шахтер крупно разгромил Мариуполь (Видео)
21:36 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Шахтер не испытал проблем в матче 5 тура чемпионата УПЛ против Мариуполя.

Донецкий нанес разгромное поражение Мариуполю в поединке пятого тура чемпионата Украины по футболу.

Шахтер - ФК Мариуполь 5:1

Голы: Тете 8, Тете 11, Жуниор Мораес 12, Тайсон 65 (пен.), Маркос Антонио 83 - Владислав Вакула 78

Шахтер: Андрей Пятов, Давид Хочолава, Тарас Степаненко (Маркос Антонио 46), Тайсон, Жуниор Мораес, Марлос (Дентиньо 65), Тете, Виктор Коваленко, Николай Матвиенко (Валерий Бондарь 46), Исмаили, Додо

ФК Мариуполь: Евгений Гальчук, Алексей Быков, Сергей Чоботенко (Никита Петерман 59), Джойским Дава, Павел Полегенько, Дмитрий Мишнёв, Сергей Яворский, Игорь Тищенко, Илья Путря (Антон Байдал 72), Валерий Федорчук, Владислав Вакула

Пушка капитана выручила Динамо: видео сумасшедшего гола

Убедительная победа Шахтера, которая позволяет "горнякам" оторваться от своего главного конкурента Динамо на угрожающие 8 очков.

Стоит отметить, что игроки донецкого Шахтера вышли на предматчевую разминку перед встречей против Мариуполя в 5-м туре УПЛ в футболках в поддержку полузащитника Александра Пихаленка. Как известно, хавбек донецкого клуба получил травму крестообразных связок в матче со Львовом и выбыл приблизительно на полгода. На этой неделе он успешно перенес операцию в Барселоне.

В следующем матче чемпионата Шахтер сыграет в гостях против Олимпика, а Мариуполь отправится во Львов, где сыграет против ФК Львов.

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ФК Шахтер, Чемпионат Украины, Футбол, УПЛ, Новости футбола, ФК Мариуполь.
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