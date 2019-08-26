Новости спорта:Руслан Малиновский дебютировал в Серии А за «Аталанту».

Украинский полузащитник помог своей команде обыграть СПАЛ.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский сыграл первый матч за «Аталанту» в чемпионате итальянской Серии А. Об этом сообщает Укринформ.

В стартовом туре чемпионата итальянской Серии А «Аталанта» обыграла на выезде СПАЛ 3:2. За гостей забивали Мюриэль (дважды) и Госенс.

Руслан Малиновский вышел на поле на 54-й минуте, заменив Фройлера.

Напоминаем, Малиновский перебрался в «Аталанту» этим летом за 13,7 миллиона евро, подписав 5-летний контракт. До этого полузащитник выступал за «Генк», в составе которого в прошлом сезоне стал чемпионом Бельгии.