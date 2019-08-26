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Барселона уверено обыграла Бетис: Гризманн отличился дублем

Барселона уверено обыграла Бетис: Гризманн отличился дублем
02:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости спорта:Барселона разгромила Бетис во втором туре чемпионата Испании.

"Барселона" со счетом 5:2 уверенно обыграла "Бетис" в домашнем матче 2-го тура чемпионата Испании по футболу.

Победу "Барселоне" на "Камп Ноу" принесли голы Антуана Гризманна, который оформил дубль на 41-й и 50-й минутах после результативных передач Серхи Роберто, Карлеса Переса Сайоля (56), Хорди Альбы (60) и Артуро Видаля (77); в составе "Бетиса" отличились Набиль Фекир (15) и Лорен (79), сообщает Укринформ.

Каталонцы добыли первые очки в нынешнем сезоне Ла-Лиги.

В следующем туре 31 августа "Барселона" в гостях встретится с "Осасуной", а "Бетис" примет "Леганес".

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Барселона, Футбол, Чемпионат Испании, Бетис, Новости футбола.
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