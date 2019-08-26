Украина U-17 — Латвия U-17: видео трансляция матча турнира имени Банникова

Новости спорта:Представляем вашему вниманию видео онлайн-трансляцию поединка юношеской сборной Украины против сверстников из Латвии.

Сегодня, 26 августа стартует турнир имени Виктора Банникова, в котором участие принимают юношеские сборные до 17 лет. Команды разбиты на две группы по четыре команды. После матчей группового этапа последуют полуфинальные матчи между лучшими командами групп, а затем финал.

В квартете у подопечных Александра Петракова находятся сборные Азербайджана (матч — 27 августа), Израиля (матч — 29 августа), а также сборная Латвии, с которой сегодня встретятся "желто-синие" в пригороде Киева Буче. Начало в 17:00.