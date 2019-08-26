Днепр-1 - ФК Львов: видео трансляция матча 5-го тура УПЛ

Новости спорта:Представляем вашему вниманию видео онлайн-трансляцию поединка пятого тура чемпионата Украины по футболу Днепр-1 - ФК Львов.

Пятый тур чемпионата Украины завершается сегодня. В гости к "Днепру-1" пожаловал "Львов".

Днепр-1: Клищук — Сафронов, Гуйе, Логинов, Полевой — Батагов, Загальский — Чичиков, Коркишко, Булеца — Кулиш.

Запасные: Юрчук, Шаповал, Романюк, Когут, Назаренко, Вакулко, Кузин.

ПФК Львов: Сарнавский — Гончар, Борзенко, Братков, Квасный — Мартан, Приймак — Шина, Пернамбуко, Педро — Абнер.

Запасные: Бандура, Насонов, Зубков, Липе, Висенте, Сабино, Богунов.

Команда Богдана Блавацкого начала чемпионат с победы, но затем потерпела три поражения подряд и скатилась на предпоследнее место. "Днепр-1" сейчас тоже во второй шестерке, но у них на два очка больше, да и вообще - команда Дмитрия Михайленко чувствует себя в элитном дивизионе вполне уверенно. Впрочем, если сегодняшний домашний поединок завершится неудачей, "Львов" сможет обогнать конкурента.

Начало матча - 19:00 по киевскому времени.