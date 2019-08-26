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Милан расторг контракт с экс-игроком Днепра

Милан расторг контракт с экс-игроком Днепра
18:50 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Хорватский крайний защитник Иван Стринич покинул итальянский Милан.

Левый защитник Иван Стринич больше не является игроком Милана, сообщил официальный сайт итальянского клуба. Стороны решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Стринич перебрался в Милан прошлым летом из Сампдории, однако вскоре был вынужден приостановить карьеру из-за проблем с сердцем.

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Для Милана потеря Стринича не будет особо значимой в игровом плане — конкуренцию основному левому защитнику Рикардо Родригесу составит купленный этим летом у Реала Тео Эрнандес.

Милан неудачно стартовал в Серии А, проиграв в первом туре Удинезе на выезде — 0:1.

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ФК Милан, Футбол, Иван Стринич, Чемпионат Италии, Новости футбола.
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