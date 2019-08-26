Милан расторг контракт с экс-игроком Днепра

Левый защитник Иван Стринич больше не является игроком Милана, сообщил официальный сайт итальянского клуба. Стороны решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию.
Стринич перебрался в Милан прошлым летом из Сампдории, однако вскоре был вынужден приостановить карьеру из-за проблем с сердцем.
Для Милана потеря Стринича не будет особо значимой в игровом плане — конкуренцию основному левому защитнику Рикардо Родригесу составит купленный этим летом у Реала Тео Эрнандес.
Милан неудачно стартовал в Серии А, проиграв в первом туре Удинезе на выезде — 0:1.