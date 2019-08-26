Сборная Украины U-17 начала с победы турнир имени Банникова (Фото, Видео)

Новости спорта:Сборная Украины U-17 стартовал на турнире с победы над сверстниками из Латвии со счетом 2:1.

Сегодня, 26 августа стартовал турнир имени Виктора Банникова, в котором участие принимают юношеские сборные до 17 лет. Команды разбиты на две группы по четыре команды. После матчей группового этапа последуют полуфинальные матчи между лучшими командами групп, а затем финал.

Сборная Украины U-17 стартовал на турнире с победы над сверстниками из Латвии со счетом 2:1.

Украина (U-17) - Латвия (U-17) - 2: 1

Голы: Хлань (29), Кононов (66) - Вапне (60, с пенальти).

Украина: Пузанков, Роман, Мампасси, Дячук, Волошин (Квасница, 67), Урсулов (Танчак, 67), Попов (Теслюк, 56), Хлань (Микитишин, 56), Кононов (Быков, 72), Хромей (Яцык, 67 ), Бомащук (Лебедев, 56).

Латвия: Клава, Хонс, Вильнис, Бушмейстерс (Рашцевскис, 55), Милайс (Рекис, 55), Каушелис (Остапенко, 70), Вапне, Новиковс, Пинкевичс, Пузиревскис, Давидс Седс.

Удален: Вильнис (90 + 3).

27 августа украинцы во втором матче турнира Виктора Банникова сыграют против сборной Азербайджана. Игра состоится на стадионе «Юбилейный» в Буче. Начало - в 17.00.