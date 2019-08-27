Представители Барселоны прибыли в Париж: что и с кем обсудят

Новости спорта:Каталонцы предприняли очередную попытку вернуть в свой состав Неймара.

Представители Барселоны прибыли в Париж во вторник, 27 августа, для очередных переговоров с ПСЖ относительно трансфера Неймара. Об этом сообщает Sport.es.

На переговоры частным самолетом прибыли спортивный директор каталонцев Эрик Абидаль, менеджер Хавьер Бордас и Оскар Грау, ответственный за распределение между игроками игровых номеров.

Сообщается, что Барселона подготовила предложение, по условиям которого заплатит за Неймара 170 миллионов евро, но после двухгодично аренды бразильца. Если же ПСЖ захочет получить выплату следующим летом, то "сине-гранатовые" выплатят только 150 миллионов.

По информации издания, Барселона готова включить в сделку Усмана Дембеле.

Напомним, что Неймар перешел в ПСЖ из Барселоны летом 2017 года за 222 миллиона евро, став самым дорогим игроком в истории. Теперь же бразилец хочет вернуться в стан каталонцев.

Ранее сообщалось, что ПСЖ уже нашел замену своему нападающему, который не выступает в официальных матчах, пока не решится вопрос с трансфером.