По стопам Адриано: в Сербии игрок проигнорировал фэйр-плей (Видео)

Новости спорта:Форвард Металаца проигнорировал правила честной игры, продолжив игру, когда все футболисты остановились.

В матче чемпионата Сербии между Металацом и Бачкой, который завершился победой хозяев со счетом 2:0, произошла массовая драка между футболистами обеих команд.

В одном из эпизодов игрок Бачка получил травму, оставшись лежать на газоне посреди футбольного поля. В тоже время его партнеры по команде остановились, ожидая, когда соперник выбьет мяч за пределы поля.

Однако этого не произошло. Более того, форвард Металаца подобрал мяч после передачи своего голкипера и реализовал выход один на один. Любопытно, что арбитр гол засчитал.

En seconde division serbe, un quiproquo entre Metalac et Bačka se termine en générale. pic.twitter.com/78g95ktJiI — Lazar van Parijs (@LazarVP) 26 августа 2019 г.

Игроки Бачки решили наказать футболиста прямо на футбольном поле, устроив за ним настоящую погоню. В итоге началась драка, которая завершилась одним удалением у Металаца и двумя красными карточками для игроков Бачки.

Отметим, что поединок завершился победой Металаца со счетом 2:0.