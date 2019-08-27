Де Брюйне прокомментировал тренерские неудачи Компани в Бельгии

Новости спорта:Атакующий хавбек Манчестер Сити поделился своим мнением о тренерской работе Венсана Компани в Бельгии.

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне - о начале тренерской карьеры Венсана Компани в «Андерлехте».

«Он тренирует около двух месяцев, так чего вы ожидаете? Победы в каждой игре? Такого не бывает в футболе. Думаю, что есть много людей, которые хотят, чтобы Компани потерпел неудачу. Ведь выполнять такую работу, быть сразу игроком и тренером, некоторым людям это не нравится. Я знаю Винни очень хорошо, и ему, вероятно, будет все равно, что люди говорят об этом.

Я говорил с ним несколько раз, ему все нравится. В играх, которые я видел, думаю, что они играют очень хорошо. На данный момент им не хватает нападающего, но я думаю, что у него была очень тяжелая работа.

Очевидно, что он плохо стартовал с точки зрения набранных очков. Но я могу понять это, потому что он пытается играть в стиле, в котором играли мы в «Сити». У нас тоже были проблемы с прогрессом. Футбол – это бизнес, в котором вы получаете очки, но думаю, что у него будет время. В Бельгии вылетает только один клуб, не думаю, что ему нужно беспокоиться об этом! Если у него будет время, это будет здорово», – цитирует де Брюйне Goal.