Легендарный экс-игрок Баварии может возобновить карьеру

Новости спорта:Бывший футболист Баварии и сборной Нидерландов Арьен Роббен может вернуться в большой футбол.

Напомним, Роббен выступал за Гронинген, ПСВ, Челси, Реал и Баварию, которая и стала его последним клубом. В июле 35-летний голландец завершил профессиональную карьеру, став чемпионом всех стран, в которых играл.

"Возвращение на поле? Никогда не говори никогда. Возможно, через месяц-два у меня возникнет ощущение, что я скучаю по футболу, и решу, что пора вернуться. Шансы на это не очень высокие, но все может случиться.

Решение о завершении карьеры – самое сложное, которое я когда-либо принимал", – цитирует Роббена AS.