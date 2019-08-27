Ебука и Эммануэль пополнили ряды португальского гранда

Новости спорта:Португальский Порту объявил о подписании двух футболистов.

Порту известен своим умением находить молодые дарования в любой месте футбольной карты мира. Так, португальский гранд подписал контракты с Ебукой и Эммануэлем, сообщает официальный сайт клуба.

Обоим игрокам восемнадцать лет. Они являются уроженцами Нигерии. Выступать Ебука и Эммануэль будут за молодежную команду Порту.

Эммануэль действует на позиции левого защитника. До этого игрок защищал цвета Же-Лек Академии. Ебука, в свою очередь, играет в центре поля. Полузащитник является продуктом работы нигерийской Суперстарс Академии.

Напомним, что в последнем матче чемпионата Португалии "драконы" на выезде обыграли Бенфику.