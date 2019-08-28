Скачать
Среда, 28.08.2019
Ломаченко - Кэмбелл: сколько украинцев поддержат соотечественника в Лондоне
Ломаченко - Кэмбелл: сколько украинцев поддержат соотечественника в Лондоне
Кубок Украины: результаты всех матчей 1/32 финала
Кубок Украины: результаты всех матчей 1/32 финала
Надаль разгромил Миллмана на US Open (Фото, Видео)
Надаль разгромил Миллмана на US Open (Фото, Видео)
Украина не смогла навязать борьбу Польше на ЧЕ-2019 по волейболу (Фото)
Украина не смогла навязать борьбу Польше на ЧЕ-2019 по волейболу (Фото)

Коноплянка может заиграть в одном чемпионате с Малиновским

Коноплянка может заиграть в одном чемпионате с Малиновским
07:59 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Президент "дории" лично обсуждал с украинцем возможный переход.

Будущее хавбека Шальке Евгения Коноплянки продолжает находиться под большим вопросом. Теперь в услугах украинского футболиста заинтересовалась Сампдория. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, президент итальянского клуба Массимо Ферреро лично контактировал с Коноплянкой, чтобы обсудить финансовые детали сделки и возможный переход этим летом.

Примечательно, что именно значительный оклад 29-летнего украинца может стать главной преградой к переезду Евгения в итальянскую Серию А. Тем не менее, пока трансферное окно открыто, не стоит исключать любые варианты продолжения карьеры Коноплянки.

В Бешикташе использовали Коноплянку для отвлекающего маневра

Ранее появлялась информация, что Бешикташ подпишет Евгения Коноплянку за 3 миллиона евро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Бешикташ, ФК Шальке 04, Футбол, ФК Сампдория, Евгений Коноплянка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ПСЖ и Барселона согласовали трансфер Неймара
02 Кубок Украины: результаты всех матчей 1/32 финала
03 Экс-тренер Чисоры: Усик очень талантливый боксер, но Такам его нокаутирует
04 Голландский клуб объявил о переходе Бускетса из Барселоны
05 Головкин: Я очень хорошо знаю Деревянченко, он отличный боксер
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь