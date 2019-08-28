Коноплянка может заиграть в одном чемпионате с Малиновским

Новости спорта:Президент "дории" лично обсуждал с украинцем возможный переход.

Будущее хавбека Шальке Евгения Коноплянки продолжает находиться под большим вопросом. Теперь в услугах украинского футболиста заинтересовалась Сампдория. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, президент итальянского клуба Массимо Ферреро лично контактировал с Коноплянкой, чтобы обсудить финансовые детали сделки и возможный переход этим летом.

Примечательно, что именно значительный оклад 29-летнего украинца может стать главной преградой к переезду Евгения в итальянскую Серию А. Тем не менее, пока трансферное окно открыто, не стоит исключать любые варианты продолжения карьеры Коноплянки.

Ранее появлялась информация, что Бешикташ подпишет Евгения Коноплянку за 3 миллиона евро.