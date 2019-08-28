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Лига чемпионов: вылет Краснодара и другие результаты 27 августа (Видео)

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Лига чемпионов: вылет Краснодара и другие результаты 27 августа (Видео)
09:19 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Во вторник, 27 августа, состоялось три ответных матча заключительного раунда отбора.

27 августа состоялось три ответных матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Поединки прошли в Краснодаре, Белграде и Тронхейме.

Лига чемпионов: квалификация

Результаты матчей 27 августа

"Краснодар" (Россия) - "Олимпиакос" (Греция) - 1:2 (первая игра - 0:4)

Голы: Уткин, 10 - Эль Араби, 11, 47

"Русенборг" (Норвегия) - "Динамо" (Загреб) - 1:1 (первая игра - 0:2)

Голы: Вуканович, 59 - бен Набуан, 82 (автогол)

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 1:1 (первая игра - 2:2)

Голы: Дэвид, 11 - Гояк, 71

Таким образом, на групповом этапе выступят "Олимпиакос", загребское "Динамо" и "Црвена Звезда".

В среду, 28 августа, пройдут ответные матчи еще в трех парах:

22:00 "Аякс" - АПОЭЛ (первая игра - 0:0) Футбол 1

22:00 "Брюгге" - ЛАСК (первая игра - 1:0) Футбол 2

22:00 "Славия" - "ЧФР Клуж" (первая игра - 1:0).

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Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов запланирована на 29 августа.

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УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Олимпиакос, ЛЧ, ФК Краснодар, Новости футбола.
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