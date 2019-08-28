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СМИ: Шахтер заплатил Олимпику за ничью с Динамо

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СМИ: Шахтер заплатил Олимпику за ничью с Динамо
10:20 Сегодня Телеграф Спортарена Фото: Твиттер

Новости спорта:Олимпик получил премиальные за ничью с киевским Динамо.

По информации футбольного шоу ТаТоТаке, донецкий Олимпик получил 200 тысяч долларов премиальных от Шахтера за ничью с киевским Динамо в пятом туре УПЛ.

Сообщается, что пока неизвестно, как будут распределены эти средства. Ранее клуб получал 50% от суммы, а остальные 50% распределялись между игроками.

Кроме того, в эфире шоу также прозвучала информация о том, что игроки Олимпика не получают премий в этом сезоне. Система премирования в клубе предусмотрена, но только в случае попадания в ТОП-6. Если команда окажется среди 6-ки лучших по итогам первого этапа УПЛ, то игроки получат по 10 тысяч гривен за каждую ничью и по 20 тысяч за победу. Если же Олимпик окажется ниже в таблице, то премия выплачена не будет.

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По итогам пяти туров УПЛ в активе Олимпика лишь одно набранное очко — он замыкает турнирную таблицу. В следующем туре команда Игоря Климовского в донецком дерби дома будет принимать Шахтер. Игра состоится в воскресенье, 1 сентября.

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ФК Динамо К, Шахтер, УПЛ, Алексей Михайличенко, Олимпик, Игорь Климовский.
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