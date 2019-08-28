У него проблемы с головой: врач сборной Колумбии обвинил главную звезду команды

Новости спорта:Бывший врач сборной Колумбии раскритиковал Хамеса Родигеса.

Бывший врач сборной Колумбии Эктор Фабио Крус раскритиковал лидера команды, полузащитника мадридского Реала Хамеса Родригеса.

"Этот парень никогда не может сфокусироваться на тренировках. Вместо того, чтобы готовиться к новому сезону этим летом он занимался укладкой волос и бровей.

Футболист, зарабатывающий 7,5 млн в год не может игнорировать свою подготовку таким образом. Большие клубы, подписываю с такими игроками большие контракты, рассчитывают на их профессионализм и отдачу. У этого же парня этого нет, у него не всё в порядке с головой.

Просто для сравнения: Роналду провёл неделю в отпуске, отдыхая со своей семьёй на греческих островах. Уже спустя несколько дней с ним работало 15 человек, готовя к грядущему сезону. Он самый профессиональный парень, которого я знаю", - заявил Крус.