Рух - Мариуполь и другие пары 1/16 финала Кубка Украины

Новости спорта:В Киеве состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины.

В среду, 28 августа, в конференц-зале Дома футбола состоялась жеребьевка третьего предварительного этапа Кубка Украины сезона-2019/2020.

Кубок Украины

Результаты жеребьевки 1/16 финала

«Кремень» (Кременчуг) – «Олимпик» (Донецк)

ГФК «Николаев» – «Черноморец» (Одесса)

«Оболонь-Бровар» (Киев) – «Горняк-Спорт» (Горишние Плавни)

«Минай» (Ужгород) – «Волынь» (Луцк)

«Альянс» (Липовая Долина) – «Балканы» (Заря)

«Буковина» (Черновцы) – ФК «Львов»

«Ингулец» (Петрово) – «Карпаты» (Львов)

«Диназ» (Вышгород) – ФК «Александрия»

«Рух» (Львов) – ФК «Мариуполь»

«Агробизнес» (Волочиск) – СК «Днепр-1»

Матчи третьего предварительного этапа пройдут 25 сентября (кроме матча с участием «Мариуполя», эта встреча состоится 2 октября) Команды, записанные первыми, сыграют поединки на домашних стадионах.

Напомним, что в жеребьевке принимали участие 20 команд: 12 победителей предыдущего круга, «Агробизнес» (которому достался снявшийся «Арсенал-Киев»), «Черноморец» и 6 клубов УПЛ (7-12 места).