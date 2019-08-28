Барселона начала подготовку к презентации Неймара

Новости спорта:Трансферная сага с возвращением Неймара в Барселону подходит к завершению.

Каталонцы убеждены, что переговоры о возвращении Неймара на Камп Ноу завершатся успешно и они успеют до закрытия трансферного окна оформить трансфер.

Мало того, Барселона не ждет трансферного дедлайна и уже готовит презентацию бразильца. Как утверждает El Chiringuito TV она может состояться уже в четверг, 29 августа.

К слову, после вчерашних переговоров с ПСЖ, которые прошли в Париже, спортивный директор Барселоны Хавьер Бордас рассказал о том, что каталонский клуб стал ближе к приобретению Неймара.