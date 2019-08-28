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Барселона готовит продажу одного из своих лидеров

Барселона готовит продажу одного из своих лидеров
15:52 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Полузащитник сборной Ховратии Иван Ракитич может покинуть каталонскую Барселону в ближайшее время.

Хорватский полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может покинуть каталонский клуб уже этим летом. Об этом сообщает Sport.es.

Видимых вариантов для продолжения карьеры у 31-летнего футболиста два. Основным вариантом, который рассматривает «Барселона», является включение Ивана в сделку по трансферу Неймара из «Пари Сен-Жермен».

Если же парижане откажутся от Ракитича, он может перебраться в туринский «Ювентус», который готов взять его в годичную аренду. В таком случае «Барселона» хочет включить в сделку пункт об обязательном выкупе футболиста следующим летом.

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Что касается самого Ракитича, то он хотел бы продолжить карьеру в составе испанского гранда. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.

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ФК Барселона, Футбол, Чемпионат Испании, Новости футбола, Иван Ракитич.
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