Полузащитник Челси отправится играть в чемпионат Италии

Новости спорта:Центральный полузащитник Челси Тьемуэ Бакайоко может вернуться в итальянскую Серию А.

Полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко близок к возвращению в итальянский "Милан", за который выступал на правах аренды в прошлом сезоне. Об этом сообщает Tuttosport.

Такое развитие событий может быть возможно в случае ухода из "Милана" Франка Кессье. Ивуарийцем активно интересуется "Монако", однако не может договориться по условиям личного контракта — Кессье хочет получать не менее € 4 млн за сезон.

В прошлом сезоне Бакайоко провёл в составе "Милана" 42 матча, после чего вернулся в "Челси". Наставник лондонского клуба Фрэнк Лэмпард на Тьемуэ не рассчитывает — в текущем сезоне английской Премьер-лиги он на поле не вышел ни разу.