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Бешикташ намерен вернуть в свои ряды португальского хавбека

Бешикташ намерен вернуть в свои ряды португальского хавбека
19:38 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший игрок Локомотива Мануэл Фернандеш близок к возвращению в турецкий чемпионат.

Португальский полузащитник кабо-вердианского происхождения Мануэл Фернандеш в ближайшее время перейдет в состав стамбульских "черных орлов", уверяют турецкие источники.

Как отмечается, стороны уже достигли договоренности о подписании контракта на один сезон с опцией продления еще на год. Ожидается, что зарплата 33-летнего хавбека составит 1,1 миллиона евро за сезон. Фернандеш, напомним, выступал за "Бешикташ" с 2011 по 2014 год. Кроме того он защищал цвета московского "Локомотива", "Бенфики", "Портсмута" и "Эвертона", а также "Валенсии".

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Накануне "Фенербахче" на своем официальном сайте объявил о переходе французского защитника Адиля Рами. Контракт с 33-летним футболистом заключен по схеме "1+1".

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ФК Бешикташ, Футбол, Новости футбола, Мануэль Фернандеш.
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