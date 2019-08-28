Интер и Ювентус готовят грандиозный обмен футболистами

В Италии все еще может произойти грандиозный обмен - Пауло Дибала и Мауро Икарди могут поменяться командами. Об этом информирует Marca.
По данным испанского источника, Пауло был очень недоволен тем, что не попал в стартовый состав на матч первого тура Серии А, уступив место Игуаину.
Икарди же четко дали понять, что в "Интере" он играть не будет, а потому форварду ничего не остается, кроме как искать новый клуб. Источник сообщает, что стороны уже сели за стол переговоров.
Напомним, что трансферное окно в Италии закрывается в воскресенье, 2 сентября.