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Интер и Ювентус готовят грандиозный обмен футболистами

Интер и Ювентус готовят грандиозный обмен футболистами
19:56 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Нападающий туринского Ювентуса Пауло Дибала может перебраться в миланский Интер.

В Италии все еще может произойти грандиозный обмен - Пауло Дибала и Мауро Икарди могут поменяться командами. Об этом информирует Marca.

По данным испанского источника, Пауло был очень недоволен тем, что не попал в стартовый состав на матч первого тура Серии А, уступив место Игуаину.

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Икарди же четко дали понять, что в "Интере" он играть не будет, а потому форварду ничего не остается, кроме как искать новый клуб. Источник сообщает, что стороны уже сели за стол переговоров.

Напомним, что трансферное окно в Италии закрывается в воскресенье, 2 сентября.

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ФК Интер (Милан), ФК Ювентус, Футбол, Мауро Икарди, Новости футбола, Пауло Дибала.
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