Интер и Ювентус готовят грандиозный обмен футболистами

Новости спорта:Нападающий туринского Ювентуса Пауло Дибала может перебраться в миланский Интер.

В Италии все еще может произойти грандиозный обмен - Пауло Дибала и Мауро Икарди могут поменяться командами. Об этом информирует Marca.

По данным испанского источника, Пауло был очень недоволен тем, что не попал в стартовый состав на матч первого тура Серии А, уступив место Игуаину.

Икарди же четко дали понять, что в "Интере" он играть не будет, а потому форварду ничего не остается, кроме как искать новый клуб. Источник сообщает, что стороны уже сели за стол переговоров.

Напомним, что трансферное окно в Италии закрывается в воскресенье, 2 сентября.