Динамо намерено подписать хавбека из чемпионата Турции

Новости спорта:Полузащитник Фенербахче Миха Зайц может перебраться в киевское Динамо.

Киевское «Динамо» связалось с представителями «Фенербахче» по поводу аренды словенского полузащитника Михи Зайца.

При этом сам главный тренер «Фенербахче» Эрсун Янал выступает против трансфера и хочет дать Зайцу шанс проявить себя в турецком клубе.

Ранее «Динамо» вело переговоры по поводу полноценного трансфера Зайца, однако не смогло договориться с «Фенербахче».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Зайца в 5,5 млн евро. В январе текущего года «Фенербахче» приобрел Зайца у итальянского «Эмполи» за 3,5 млн евро.

В прошлом сезоне Зайц провел за «Фенербахче» 10 матчей и забил 2 гола.