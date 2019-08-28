Скачать
Среда, 28.08.2019
Ломаченко vs Кэмпбелл: расписание мероприятий перед боем
Ломаченко vs Кэмпбелл: расписание мероприятий перед боем
Рух - Мариуполь и другие пары 1/16 финала Кубка Украины
Рух - Мариуполь и другие пары 1/16 финала Кубка Украины
Надаль разгромил Миллмана на US Open (Фото, Видео)
Надаль разгромил Миллмана на US Open (Фото, Видео)
Лига чемпионов: вылет Краснодара и другие результаты 27 августа (Видео)
Лига чемпионов: вылет Краснодара и другие результаты 27 августа (Видео)

Динамо намерено подписать хавбека из чемпионата Турции

Динамо намерено подписать хавбека из чемпионата Турции
22:40 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Полузащитник Фенербахче Миха Зайц может перебраться в киевское Динамо.

Киевское «Динамо» связалось с представителями «Фенербахче» по поводу аренды словенского полузащитника Михи Зайца.

При этом сам главный тренер «Фенербахче» Эрсун Янал выступает против трансфера и хочет дать Зайцу шанс проявить себя в турецком клубе.

Ранее «Динамо» вело переговоры по поводу полноценного трансфера Зайца, однако не смогло договориться с «Фенербахче».

Самая сексуальная спортсменка мира (Фото)

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Зайца в 5,5 млн евро. В январе текущего года «Фенербахче» приобрел Зайца у итальянского «Эмполи» за 3,5 млн евро.

В прошлом сезоне Зайц провел за «Фенербахче» 10 матчей и забил 2 гола.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Фенербахче, Футбол, Новости футбола, Миха Зайц.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ПСЖ и Барселона согласовали трансфер Неймара
02 Поветкин и Фьюри на разогреве у Ломаченко: расписание боев 31 августа
03 Кубок Украины: результаты всех матчей 1/32 финала
04 Лига чемпионов: вылет Краснодара и другие результаты 27 августа (Видео)
05 Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 28 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь