Интер и МЮ завершили переговоры по переходу Санчеса

Новости спорта:Нападающий сборной Чили Алексис Санчес продолжит свою карьеру в чемпионате Италии.

Миланский «Интер» согласовал с «Манчестер Юнайтед» условия аренды форварда Алексиса Санчеса, сообщает BBC.

Срок арендного соглашения чилийского нападающего составит один год. По информации источника, «Интер» не согласился включить опцию выкупа в договор с «красными дьяволами».

Санчес является самым высокооплачиваемым игроком в «Юнайтед» и зарабатывает около 400 тысяч фунтов в неделю, но эта сумма не вписывается в текущую зарплатную систему «Интера». «МЮ», предположительно, придется субсидировать часть доходов игрока. На прошлой неделе «черно-синие» сделали предложение, по условиям которого они бы выплачивали Санчесу 150 тысяч фунтов в неделю, но «Юнайтед» попросил увеличить эту сумму.

Добавим ,что за 19 месяцев на «Олд Траффорд» Алексис Санчес принял участие в 45 матчах и забил пять голов.