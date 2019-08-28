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Интер и МЮ завершили переговоры по переходу Санчеса

Интер и МЮ завершили переговоры по переходу Санчеса
22:19 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Нападающий сборной Чили Алексис Санчес продолжит свою карьеру в чемпионате Италии.

Миланский «Интер» согласовал с «Манчестер Юнайтед» условия аренды форварда Алексиса Санчеса, сообщает BBC.

Срок арендного соглашения чилийского нападающего составит один год. По информации источника, «Интер» не согласился включить опцию выкупа в договор с «красными дьяволами».

Санчес является самым высокооплачиваемым игроком в «Юнайтед» и зарабатывает около 400 тысяч фунтов в неделю, но эта сумма не вписывается в текущую зарплатную систему «Интера». «МЮ», предположительно, придется субсидировать часть доходов игрока. На прошлой неделе «черно-синие» сделали предложение, по условиям которого они бы выплачивали Санчесу 150 тысяч фунтов в неделю, но «Юнайтед» попросил увеличить эту сумму.

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Добавим ,что за 19 месяцев на «Олд Траффорд» Алексис Санчес принял участие в 45 матчах и забил пять голов.

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ФК Интер (Милан), ФК Манчестер Юнайтед, Алексис Санчес, Футбол, Новости футбола.
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