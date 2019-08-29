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Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов: состав корзин

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов: состав корзин
08:24 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Украину в нынешнем сезоне Лиги чемпионов в групповом раунда будет представлять действующий чемпион Шахтер.

Закончилась квалификация Лиги чемпионов сезона 2019/20, последние шесть клубов вышли в групповой этап: вчера это сделали Олимпиакос, Динамо Загреб и Црвена Звезда, сегодня — Аякс, Брюгге и Славия.

Украину в нынешнем сезоне Лиги чемпионов в групповом раунда будет представлять действующий чемпион Шахтер, который в очередной раз оказался во второй корзине.

Таким образом, Горняки точно не сыграют в одной группе с Реалом, Атлетико, Боруссией, Наполи, Тоттенхэмом, Аяксом и Бенфикой. Также Шахтер разведут с российскими командами — Зенитом и Локомотивом.

Составы корзин:

Первая: Ливерпуль, Челси, Манчестер Сити (все — Англия), Барселона (Испания), Ювентус (Италия), Бавария (Германия), ПСЖ (Франция), Зенит (Россия)

Вторая: Реал, Атлетико (обе — Испания), Боруссия Дортмунд (Германия), Наполи (Италия), Шахтер (Украина), Тоттенхэм (Англия), Аякс (Нидерланды), Бенфика (Португалия)

Третья: Лион (Франция), Байер (Германия), Зальцбург (Австрия), Олимпиакос (Греция), Брюгге (Бельгия) Валенсия (Испания), Интер (Италия), Динамо Загреб (Хорватия)

Четвертая: Локомотив (Россия), Генк (Бельгия), Галатасарай (Турция), РБ Лейпциг (Германия), Славия (Чехия), Црвена Звезда (Сербия), Аталанта (Италия), Лилль (Франция)

Динамо в статусе вице-чемпион Украины не сумело преодолеть квалификацию, уступив в третьем раунде Брюгге (0:1, 3:3).

Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов 2019/20 состоятся 17 и 18 сентября.

Финальный матч Лиги чемпионов 2019/20 состоится на Олимпийском стадионе в Стамбуле 30 мая 2020 года.

Действующий победитель Лиги чемпионов — Ливерпуль, который в финале 2019 года обыграл Тоттенхэм (2:0) на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде.

Жеребьевка группового раунда пройдет завтра, 29 августа, в Монако. Начало — в 19:00 по киевскому времени.

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ФК Шахтер, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, ФК Аталанта, Футбол, Новости футбола.
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