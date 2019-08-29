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Цыганык сделал свой прогноз на матч Заря - Эспаньол

Цыганык сделал свой прогноз на матч Заря - Эспаньол
09:55 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Ведущий передачи "Профутбол" уверен, что Заря даст бой испанскому клубу.

Украинский журналист Игорь Цыганык поделился ожиданиями от матча Заря – Эспаньол в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы.

"Я верю в то, что будет бой в Запорожье. Почему-то верится, что «Заря» сможет забить дважды в ворота Эспаньола. Однако я не уверен, что луганчане не пропустят. Убежден, что упорство этой молодой команды позволит создать достаточно моментов.

За спиной уже ничего нет. Этот матч может все решить. Скрипник рискнет. Думаю, что украинцы будут бежать вперед и атаковать очень агрессивно. Если не пропустят контратаки, все может сложиться успешно.

На матче в Запорожье ожидается аншлаг

Заря может сыграть весь матч на уровне первого тайма в Барселоне. Впрочем, может не хватить сил на всю игру в таком ритме, как это было в первой встрече.

Рискну предположить, что Заря отметится крайней мере дважды, а один из голов будет в активе Назария Русина", - заявил Цыганык.

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Все по теме:

Лига Европы, ФК Заря, ФК Эспаньол, Игорь Цыганык, Назарий Русин.
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