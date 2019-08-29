Ребров: Ференцварош должен эффективнее использовать моменты

Новости спорта:Украинец Сергей Ребров надеется, что его команда выйдет в групповой этап Лиги Европы.

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф Лиги Европы с "Судувой".

"Каждый матч одинаково важен для меня, но предстоящий поединок, конечно, имеет особое значение. Я надеюсь, что вся команда покажет, на что мы действительно способны, и каков наш уровень. В недавнем матче с "Академией Пушкаша" мы играли очень плохо, и я надеюсь, это стало сигналом всем нашим футболистам о том, что необходимо восстановить свою мотивацию. Нам определенно нужно учиться на своих ошибках, если мы хотим добиться успеха в этот раз. Я верю, что так и будет.

Конечно, все с нетерпением ждут предстоящего матча. Для футболиста нет большей мотивации, чем поединок такого уровня. Мы надеемся, что сумеем сыграть терпеливо, это может стать ключевым фактором. При этом мы должны исправить свои ошибки, допущенные в Литве в атакующей фазе, действовать предельно агрессивно, как можно больше атаковать и куда более эффективнее использовать голевые моменты.

Что касается моего настроения, то я не люблю использовать слово "нервный", оно не выражает того чувства, которое мы испытываем в это время. Мы не боимся событий, но с нетерпением ждем момента, когда поедем на стадион и начнем матч, - сказал Ребров.