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Четверг, 29.08.2019
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Букмекеры определили фаворита матча Заря - Эспаньол

Букмекеры определили фаворита матча Заря - Эспаньол
11:30 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Заря

Новости спорта:Вашему вниманию котировки букмекеров на поединок Лиги Европы между Зарей и Эспаньолом.

Сегодня, 29 августа луганская Заря и Эспаньол проведут ответный поединок раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Первый матч завершился победой испанского коллектива — 3:1.

Фаворитом сегодняшнего поединка, а также на проход в групповую стадию турнира является Эспаньол.

Так, букмекерская компания Parimatch на победу луганчан предлагает коэффициент 3.15, на победу Эспаньола — 2.26, на ничью — 3.4. Проход Зари в следующий раунд оценивается показателем 8.9, проход испанцев — 1.06.

Аналитики из Bet365 выставили следующие коэффициенты: победа хозяев — 3.25, победа гостей — 2.15, ничья — 3.4. Выход подопечных Скрипника на групповую стадию — 8, подопечных Давида Гальего — 1.08.

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Эксперты из William Hill также смутно оценивают шансы украинской команды. На победу Зари в сегодняшнем матче выставлен показатель 3.1, на победу Эспаньола — 2.25. Ничья оценивается в 3.4

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Лига Европы, ФК Заря, Футбол, Новости футбола.
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