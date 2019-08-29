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Рома интересуется защитником киевского Динамо

Рома интересуется защитником киевского Динамо
13:27 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Никита Бурда может продолжить карьеру в Серии А.

Как сообщает итальянское издание Il Romanista, центральный защитник киевского Динамо и сборной Украины Никита Бурда попал в сферу интересов Ромы.

24-летний футболист является запасным вариантов для "волков" после кандидатур Деяна Ловрена из Ливерпуля и Даниэле Ругани из Ювентуса.

Римляне ищут центрального защитника, однако в то же время им нужен не дорогостоящий футболист. Спортивный директор "джаллоросси" Джанлука Петрачи намеревается арендовать центрбека с правом выкупа. Однако в случае с Ловреном и Ругани по данному вопросу есть сложности. Ливерпуль и Ювентус желают, чтобы Рома закрепила за собой "обязательство" выкупа, а не "право".

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Также, в случае с Ловреном, Петрачи переживает относительно физических кондиций 30-летнего хорвата, и то, сможет ли он быть полезным команде на протяжении длительной дистанции.

Контракт Бурды с киевским Динамо рассчитан до 2022 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 3,5 млн евро. 

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ФК Рома, ФК Динамо (Киев), Серия А, УПЛ, Никита Бурда.
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