Рома интересуется защитником киевского Динамо

Новости спорта:Никита Бурда может продолжить карьеру в Серии А.

Как сообщает итальянское издание Il Romanista, центральный защитник киевского Динамо и сборной Украины Никита Бурда попал в сферу интересов Ромы.

24-летний футболист является запасным вариантов для "волков" после кандидатур Деяна Ловрена из Ливерпуля и Даниэле Ругани из Ювентуса.

Римляне ищут центрального защитника, однако в то же время им нужен не дорогостоящий футболист. Спортивный директор "джаллоросси" Джанлука Петрачи намеревается арендовать центрбека с правом выкупа. Однако в случае с Ловреном и Ругани по данному вопросу есть сложности. Ливерпуль и Ювентус желают, чтобы Рома закрепила за собой "обязательство" выкупа, а не "право".

Также, в случае с Ловреном, Петрачи переживает относительно физических кондиций 30-летнего хорвата, и то, сможет ли он быть полезным команде на протяжении длительной дистанции.

Контракт Бурды с киевским Динамо рассчитан до 2022 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 3,5 млн евро.