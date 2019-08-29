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Четверг, 29.08.2019
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Лига Европы: расписание матчей 29 августа

Лига Европы: расписание матчей 29 августа
14:06 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Заря

Новости спорта:Сегодня, 29 августа, состоятся ответные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

Сегодня, 29 августа, пройдет ряд матчей плей-офф квалификации Лиги Европы. Луганская Заря попробует отыграться в домашнем матче против Эспаньола, Ференцварош Реброва надеется пробить оборону Судавы, и другие матчи:

Лига Европы 2019/2020 Плей-офф

Расписание матчей 29 августа:

19:00 Карабах - Линфилд

19:45 Рига - Копенгаген

20:00 Заря - Эспаньол УНИАН

20:00 Аполлон Лимасол - ПСВ Эйндховен

20:00 БАТЭ - Астана

20:00 ПАОК - Слован Братислава

20:00 АИК - Селтик Глазго

20:00 Бней Иегуда - Мальмё

20:00 Мольде - Партизан Б

20:15 Спартак М - Брага

20:30 Антверпен - АЗ Алкмар

20:30 Хапоэль Беэр-Шева - Фейеноорд

20:30 Трабзонспор - АЕК

21:00 Риека - Гент

21:00 Ф91 Дюделанж - Арарат-Армения

21:00 Ференцварош - Судува

21:15 Марибор - Лудогорец

21:30 Айнтрахт Ф - Страсбур

21:45 Глазго Рейнджерс - Легия

21:45 Вулверхэмптон - Торино

22:00 Витория Г - Стяуа

Литва - Украина: все билеты на матч отбора к Евро-2020 проданы

Напомним, сегодня в Швейцарии состоится жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Украину на данном этапе соревнований будет представлять донецкий Шахтер, которые попал во вторую корзину посева.

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