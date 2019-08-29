Лига Европы: расписание матчей 29 августа

Сегодня, 29 августа, пройдет ряд матчей плей-офф квалификации Лиги Европы. Луганская Заря попробует отыграться в домашнем матче против Эспаньола, Ференцварош Реброва надеется пробить оборону Судавы, и другие матчи:
Лига Европы 2019/2020 Плей-офф
Расписание матчей 29 августа:
19:00 Карабах - Линфилд
19:45 Рига - Копенгаген
20:00 Заря - Эспаньол УНИАН
20:00 Аполлон Лимасол - ПСВ Эйндховен
20:00 БАТЭ - Астана
20:00 ПАОК - Слован Братислава
20:00 АИК - Селтик Глазго
20:00 Бней Иегуда - Мальмё
20:00 Мольде - Партизан Б
20:15 Спартак М - Брага
20:30 Антверпен - АЗ Алкмар
20:30 Хапоэль Беэр-Шева - Фейеноорд
20:30 Трабзонспор - АЕК
21:00 Риека - Гент
21:00 Ф91 Дюделанж - Арарат-Армения
21:00 Ференцварош - Судува
21:15 Марибор - Лудогорец
21:30 Айнтрахт Ф - Страсбур
21:45 Глазго Рейнджерс - Легия
21:45 Вулверхэмптон - Торино
22:00 Витория Г - Стяуа
Напомним, сегодня в Швейцарии состоится жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Украину на данном этапе соревнований будет представлять донецкий Шахтер, которые попал во вторую корзину посева.