"Буде жарко": Рух оригинально пригласил болельщиков на домашний матч (Видео)

Новости спорта:ФК "Рух" выложил в Youtube проморолик с призывом к львовским болельщикам посетить субботний матч с МФК "Николаев".

ФК "Рух" выложил в Youtube проморолик с призывом к львовским болельщикам посетить субботний матч с МФК "Николаев".

Ролик начинается со спора между парнем и девушкой о планах на выходные – ехать ли к бабушке?

Консенсус по уикенду удается найти сразу, когда мимо проходят двое красивых девушек в футболках "Руха".

"Последний день лета обещает быть по-настоящему жарким, а вы уже решили, как его проведете?..", - спрашивают в ФК "Рух".

Яркий видео-ролик:

Напомним, что матч 6-го тура Первой лиги между "Рухом" и "Николаевом" начнется 31 августа в 17 часов на стадионе СКИФ. Львовская команда занимает 7 позицию в турнирной таблице, а "Николаев" сейчас на 5-м месте.

Отметим, во вторник обе команды играли матчи национального кубка. Рух на выезде одолел лидера Второй лиги - Верес, а Николаев на своем поле разгромил Прикарпатье.