"Буде жарко": Рух оригинально пригласил болельщиков на домашний матч (Видео)

ФК "Рух" выложил в Youtube проморолик с призывом к львовским болельщикам посетить субботний матч с МФК "Николаев".
Ролик начинается со спора между парнем и девушкой о планах на выходные – ехать ли к бабушке?
Консенсус по уикенду удается найти сразу, когда мимо проходят двое красивых девушек в футболках "Руха".
"Последний день лета обещает быть по-настоящему жарким, а вы уже решили, как его проведете?..", - спрашивают в ФК "Рух".
Яркий видео-ролик:
Напомним, что матч 6-го тура Первой лиги между "Рухом" и "Николаевом" начнется 31 августа в 17 часов на стадионе СКИФ. Львовская команда занимает 7 позицию в турнирной таблице, а "Николаев" сейчас на 5-м месте.
Отметим, во вторник обе команды играли матчи национального кубка. Рух на выезде одолел лидера Второй лиги - Верес, а Николаев на своем поле разгромил Прикарпатье.