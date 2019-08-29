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Йоахим Лев не вызвал в сборную Сане и Дракслера

Йоахим Лев не вызвал в сборную Сане и Дракслера
19:08 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Главный тренер сборной Германии назвал список футболистов, которые будут участвовать в матчах отбора на Евро-2020.

Национальная сборная Германии в ближайшую международную паузу проведет два поединка в рамках отбора к Евро-2020. Соперниками подопечных Йоахима Лева станут сборные Нидерландов (6 сентября, в Гамбурге) и Северной Ирландии (9 сентября, в Белфасте).

Наставник "бундестим" определился со списком игроков, которые будет защищать цвета сборной в предстоящих поединках.

Стоит отметить возвращение Тони Крооса и Эмре Джана, а также пропускавшего предыдущий сбор из-за травмы Марка-Андре тер Штегена. Также в главную немецкую команду вызван Лука Вальшмидт.

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Не оказалось в списке сборной Германии травмированных Лероя Сане (Манчестер Сити), Юлиана Дракслера, Тило Керера (оба — ПСЖ) и Антонио Рюдигера (Челси).

Вратари: Бернд Лено (Арсенал), Мануэль Нойер (Бавария), Марк-Андре тер Штеген (Барселона);

Защитники: Матиас Гинтер (Боруссия Менхенгладбах), Марсель Хальстенберг, Лукас Клостерманн (оба — РБ Лейпциг), Нико Шульц (Боруссия Дортмунд), Никлас Штарк (Герта), Никлас Зюле (Бавария), Джонатан Та (Байер Леверкузен);

Полузащитники: Юлиан Брандт (Боруссия Дортмунд), Эмре Джан (Ювентус), Серж Гнабри, Леон Горецка, Йосуа Киммих (все — Бавария), Илкай Гюндоган (Манчестер Сити), Кай Хаверц (Байер Леверкузен), Йонас Гектор (Кельн), Тони Кроос (Реал Мадрид), Марко Ройс (Боруссия Дортмунд);

Нападающие: Лука Вальшмидт (Фрайбург), Тимо Вернер (РБ Лейпциг).

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Сборная Германии, Йоахим Лев, Евро-2020, Юлиан Дракслер, Лерой Сане.
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