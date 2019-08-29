Капитан Динамо переходит в клуб из чемпионата Турции

Новости спорта:Киевское Динамо может покинуть один из лидеров команды Сергей Сидорчук.

Как стало известно Football.ua из собственных источников, капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук вскоре станет игроком одного из турецких клубов.

Опорный полузащитник сегодня, 29 августа вылетает в Турцию для заключения контракта с одной из команд Суперлиги. Речь идет об арендном соглашении.

Сергей Сидорчук перебрался в киевское Динамо летом 2013-го из запорожского Металлурга. За это время футболист отыграл 193 матча за "бело-синих" в официальных матчах, отметившись 13 голами и 14 ассистами.

Ранее сообщалось, что другой игрок Динамо Никита Бурда привлек Рому.