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Капитан Динамо переходит в клуб из чемпионата Турции

Капитан Динамо переходит в клуб из чемпионата Турции
22:10 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Киевское Динамо может покинуть один из лидеров команды Сергей Сидорчук.

Как стало известно Football.ua из собственных источников, капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук вскоре станет игроком одного из турецких клубов.

Опорный полузащитник сегодня, 29 августа вылетает в Турцию для заключения контракта с одной из команд Суперлиги. Речь идет об арендном соглашении.

Динамо намерено подписать хавбека из чемпионата Турции

Сергей Сидорчук перебрался в киевское Динамо летом 2013-го из запорожского Металлурга. За это время футболист отыграл 193 матча за "бело-синих" в официальных матчах, отметившись 13 голами и 14 ассистами.

Ранее сообщалось, что другой игрок Динамо Никита Бурда привлек Рому.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Чемпионат Украины, Футбол, Чемпионат Турции, Новости футбола, Сергей Сидорчук.
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