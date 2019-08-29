Капитан Динамо переходит в клуб из чемпионата Турции

Как стало известно Football.ua из собственных источников, капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук вскоре станет игроком одного из турецких клубов.
Опорный полузащитник сегодня, 29 августа вылетает в Турцию для заключения контракта с одной из команд Суперлиги. Речь идет об арендном соглашении.
Сергей Сидорчук перебрался в киевское Динамо летом 2013-го из запорожского Металлурга. За это время футболист отыграл 193 матча за "бело-синих" в официальных матчах, отметившись 13 голами и 14 ассистами.
Ранее сообщалось, что другой игрок Динамо Никита Бурда привлек Рому.