Назван лучший вратарь по итогам Лиги чемпионов 2018-19

Новости спорта:Голкипер английского Ливерпуля Алисон Бекер получил престижную награду от УЕФА.

Алисон Бекер признан лучшим голкипером Лиги чемпионов сезона-2018/19. Об этом стало известно во время жеребьевки ЛЧ на сезон-2019/20.

Напомним, что в составе Ливерпуля Алисон выиграл Лигу чемпионов. Он провел тринадцать матчей, и в шести из них сохранил свои ворота "сухими".

Алисон — бразильский футболист немецкого происхождения, вратарь клуба Ливерпуль и сборной Бразилии. Участник чемпионата мира 2018 года.

В начале 2018 года заинтересованность во вратаре проявили испанская Барселона, французский Пари Сен-Жермен и английский Ливерпуль. Летом того же года Алисон подписал шестилетний контракт с последним. Сумма трансфера составила 66,8 млн фунтов (72,5 млн евро), что сделало Бекера самым дорогим вратарём в истории (прежнее достижение принадлежало итальянцу Джанлуиджи Буффону и продержалось 17 лет). С другой стороны, рекордный трансфер Алисона продержался всего месяц, пока не был осуществлён трансфер Кепы Аррисабалаги из баскского Атлетика в Челси за 71,6 млн фунтов.