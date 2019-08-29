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Наставник Шахтера - о результатах жеребьевки Лиги чемпионов

Наставник Шахтера - о результатах жеребьевки Лиги чемпионов
21:24 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Португальский специалист Луиш Каштру прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов для донецкого Шахтера.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру заверил, что "горняки" хорошо подготовятся ко всем соперникам в группе Лиги чемпионов.

"Рассматриваем эту группу как хорошую возможность. У наших соперников кардинально разные стили игры. Это заставит нас потратить очень много времени для анализа. Но это нормально в контексте Лиги чемпионов.

Загребское Динамо любит строить свои атаки благодаря треугольникам на флангах. У них очень хорошие показатели как в атаке, так и в защите. Манчестер Сити стремится владеть мячом на поле соперника, доминировать. Весь мир знает, как Ман Сити ведет себя на поле.

Лига чемпионов: результаты жеребьевки группового раунда
Лига чемпионов: результаты жеребьевки группового раундаЧитать полностью

Многие команды и тренера черпают вдохновение в стиле игры манкунианцев. У них много индивидуально сильных игроков, которые также сильны коллективно.

Это группа трех чемпионов, а также команда, которая впервые участвует в Лиге чемпионов, – это Аталанта. Гасперини очень любит защищаться по схеме с пятью защитниками. Игроки бергамасков всегда очень хорошо подготовлены и любят быстро проводить свои атаки.

У Шахтера очень сильная команда, которая комфортно чувствует себя на поле. Повторюсь, у нас есть хорошая возможность проявить себя. Уверен, что Шахтер станет неудобным соперником для всех команд в нашей группе", – сказал Каштру в эфире Шахтер TV.

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ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола, Луиш Каштру.
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