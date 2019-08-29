Мораес - о жеребьевке ЛЧ для Шахтера: Расстроило, что снова выпал Ман Сити

Новости спорта:Нападающий сборной Украины Жуниор Мораес поделился своими эмоциями после жеребьевки Лиги чемпионов.

Форвард «Шахтера» Жуниор Мораес прокомментировал жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов, где команде предстоит снова сыграть с «Манчестер Сити», а также сразиться с «Динамо Загреб» и «Аталантой».

«Расстроились немного из-за «Сити», три года подряд - это немного надоедает. У нас есть шансы пройти дальше, ведь в целом группа сбалансированная».

«Простых соперников нет, но «Манчестер Сити» на голову выше остальных. У той же «Аталанты» большой прогресс», - сказал Мораес в интервью клубному каналу.