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Мораес - о жеребьевке ЛЧ для Шахтера: Расстроило, что снова выпал Ман Сити

Мораес - о жеребьевке ЛЧ для Шахтера: Расстроило, что снова выпал Ман Сити
21:34 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Нападающий сборной Украины Жуниор Мораес поделился своими эмоциями после жеребьевки Лиги чемпионов.

Форвард «Шахтера» Жуниор Мораес прокомментировал жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов, где команде предстоит снова сыграть с «Манчестер Сити», а также сразиться с «Динамо Загреб» и «Аталантой».

«Расстроились немного из-за «Сити», три года подряд - это немного надоедает. У нас есть шансы пройти дальше, ведь в целом группа сбалансированная».

Лига чемпионов: результаты жеребьевки группового раунда

«Простых соперников нет, но «Манчестер Сити» на голову выше остальных. У той же «Аталанты» большой прогресс», - сказал Мораес в интервью клубному каналу.

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ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола, Жуниор Мораес.
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