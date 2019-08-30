Опубликован календарь матчей Шахтера в Лиге чемпионов

В рамках группового раунда Лиги чемпионов-2019/20 донецкий Шахтер узнал своих противников.
Украинский клуб будет играть в квартете с Манчестер Сити, Аталантой и Динамо Загреб. Также уже определилось расписание поединков. Интересно, что в первом матче дончане примут "небесно-голубых".
18 сентября:
Шахтер - Манчестер Сити, начало матча в 22:00
1 октября:
Аталанта — Шахтер, начало матча в 20:00
22 октября:
Шахтер - Динамо Загреб, начало в матча в 20:00
6 ноября:
Динамо Загреб — Шахтер, начало матча в 22:00
26 ноября:
Манчестер Сити — Шахтер, начало матча в 22:00
11 декабря:
Шахтер — Аталанта, начало матча в 20:00