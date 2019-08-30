Опубликован календарь матчей Шахтера в Лиге чемпионов

Новости спорта:"Оранжево-черные" проведут первый поединок против Манчестер Сити.

В рамках группового раунда Лиги чемпионов-2019/20 донецкий Шахтер узнал своих противников.

Украинский клуб будет играть в квартете с Манчестер Сити, Аталантой и Динамо Загреб. Также уже определилось расписание поединков. Интересно, что в первом матче дончане примут "небесно-голубых".

18 сентября:

Шахтер - Манчестер Сити, начало матча в 22:00

1 октября:

Аталанта — Шахтер, начало матча в 20:00

22 октября:

Шахтер - Динамо Загреб, начало в матча в 20:00

6 ноября:

Динамо Загреб — Шахтер, начало матча в 22:00

26 ноября:

Манчестер Сити — Шахтер, начало матча в 22:00

11 декабря:

Шахтер — Аталанта, начало матча в 20:00