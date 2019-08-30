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Зинченко - о жеребьевке ЛЧ: Рад, что снова вернусь в Украину

Зинченко - о жеребьевке ЛЧ: Рад, что снова вернусь в Украину
08:02 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Александр Зинченко высказался касательно итогов жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов.

Левый фулбек Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко высказался касательно итогов жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов.

"Моей реакцией было "вау!". Как это вообще возможно? Три года подряд Шахтер! Я рад, потому что нам опять предстоит сыграть против моей родной команды, мы опять посетим Украину. Все ребята были довольны и счастливы.

Я получил столько лестных отзывов, что боюсь даже об этом говорить. Я не могу сказать, что нам повезло. Нужно уважать любого соперника. Недооценка в Лиге чемпионов наказуема.

Лига чемпионов: результаты жеребьевки группового раунда

Кто выйдет из группы? Надеюсь, это будет Манчестер Сити. А по поводу второго места — буду болеть за донецкий Шахтер", - рассказал украинский футболист в интервью Футбол News.

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ФК Шахтер, ФК Манчестер Сити, ФК Аталанта, Футбол, Новости футбола, Александр Зинченко.
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