Зинченко - о жеребьевке ЛЧ: Рад, что снова вернусь в Украину

Новости спорта:Александр Зинченко высказался касательно итогов жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов.

Левый фулбек Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко высказался касательно итогов жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов.

"Моей реакцией было "вау!". Как это вообще возможно? Три года подряд Шахтер! Я рад, потому что нам опять предстоит сыграть против моей родной команды, мы опять посетим Украину. Все ребята были довольны и счастливы.

Я получил столько лестных отзывов, что боюсь даже об этом говорить. Я не могу сказать, что нам повезло. Нужно уважать любого соперника. Недооценка в Лиге чемпионов наказуема.

Кто выйдет из группы? Надеюсь, это будет Манчестер Сити. А по поводу второго места — буду болеть за донецкий Шахтер", - рассказал украинский футболист в интервью Футбол News.