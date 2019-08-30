У экс-тренера Барселоны Энрике умерла 9-летняя дочь

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Бывший главный тренер Барселоны и сборной Испании Луис Энрике потерял дочь. 9-летняя Ксана боролась с онкологией, но так и не смогла ее победить. О смерти девочки сообщил сам Луис Энрике в своем Twitter.

Соболезнования семье уже высказал президент Барселоны Жозеп Мария Бартомеу.

"Вся наша поддержка и сочувствие направляются Луису Энрике, его жене и всей его семье в это особенно болезненное время. Вся семья Барселоны тронута потерей Ксаны", - написал президент в Twitter.

Напомним, что под руководством Энрике Барселона в сезоне-2014/15 выиграла чемпионат Испании, Кубок Испании и Лигу чемпионов.

Сборную Испании специалист возглавил в 2018 году, однако в июне 2019 покинул должность по семейным обстоятельствам.