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Пятница, 30.08.2019
Лига чемпионов: результаты жеребьевки группового раунда
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Определились все участники группового этапа Лиги Европы: составы корзин

Определились все участники группового этапа Лиги Европы: составы корзин
08:55 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:В соответствии с коэффициентами сформировались четыре корзины ЛЕ.

Завершились все матчи квалификации Лиги Европы и стали известны все участники группового этапа.

Сегодня состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Она пройдет в Монако, а начнется в 14:00 по киевскому времени.

Лига чемпионов: результаты жеребьевки группового раунда

Состав корзин:

Корзина 1: Севилья, Арсенал, Порту, Рома, Манчестер Юнайтед, Динамо Киев, Бешикташ, Базель, Спортинг, ЦСКА Москва, Вольфсбург, Лацио.

Корзина 2: ПСВ, Краснодар, Селтик, Копенгаген, Брага, Гент, Боруссия М, Янг Бойз, Астана, Лудогорец, АПОЭЛ, Айнтрахт Франкфурт.

Корзина 3: Сент-Этьен, Карабах, Фейенорд, Хетафе, Эспаньол, Мальме, Партизан, Стандард, Вулверхэмптон, Ренн, Русенборг, Башакшехир.

Корзина 4: АЗ Алкмаар, Витория, Трабзонспор, Александрия, Дюделанж, ЛАСК, Волфсбергер, Слован, Лугано, Рейнджерс, Клуж, Ференцварош.

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ФК Динамо (Киев), Лига Европы, Футбол, Новости футбола, ЛЕ.
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