"Ливерпуль и Барселона - фавориты ЛЧ": легенда сборной Голландии

Новости спорта:Уэсли Снейдер дал свой прогноз на этот розыгрыш ЛЧ.

Экс-игрок Реала, Интера и Галатасарая рассказал, кого видит фаворитами в этом сезоне Лиги чемпоинов.

"Трудно сказать, что мы увидим в этом сезоне, поскольку он только начался. У меня есть некоторые сомнения, но исходя из прошлой кампании, я бы сказал, что Барселона и Ливерпуль являются фаворитами", – цитирует Снейдера Sky Sport Italia.

вчера, 29 августа, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, в которой принимал участие и Уэсли Снейдер.

В группе Барселона сыграет с Боруссией Д, Интером и пражской Славией.

А Ливерпуль встретится с Наполи, Зальцбургом и Генк.