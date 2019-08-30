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Воронин рассказал о работе под руководством Клоппа

Воронин рассказал о работе под руководством Клоппа
11:59 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Украинец считает, что немецкий специалист является лучшим тренером в футболе на данный момент.

Экс игрок сборной Украины, немецкого Майнца и Байера Андрей Воронин в интервью Youtube шоу Бомбардир рассказал о своей работе с нынешним тренером Ливерпуля Юргеном Клоппом.

"Когда Клопп только начинал свою тренерскую карьеру, никто и не думал что он станет хорошим тренером. Даже сам Юрген не мог бы подумать, что он однажды будет великим.

Когда мы вылетали в 3-ю Бундеслигу, Клоппа случайно поставили на пост главного. Он был активистом. У него не было таланта, когда он играл в футбол, но он принял участие более чем в 200 матчах.

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У нас оставалось 10 туров до конца, 7 из которых нужно было выиграть. Получилось так, что мы выиграли не 7 а 8 игр.

Из Боруссии Дортмунд Клопп также сделал классную команду. Хотя у клуба были большие проблемы с финансами. Та же ситуация и с Ливерпулем. Команда до прихода немецкого специалиста ничего не показывала.

Для меня Клопп - самый сильный тренер в футболе на сегодняшний день", - сказал Воронин.

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ФК Ливерпуль, Андрей Воронин, Футбол, Юрген Клопп, Новости футбола.
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