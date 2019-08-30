Сборная Литвы огласила состав на матч против Украины

Новости спорта:Сборная Литвы вызвала фактически всех сильнейших исполнителей на игру против Украины.

Сборная Литвы в ближайших домашних матчах отбора Евро-2020 сыграет против Украины и Португалии. Матч против команды Андрея Шевченко состоится 7-го сентября.

Наставник Литвы вызвал 23-х игроков.

Вратари: Эрнестас Шеткус («Хапоэль» Б-Ш, Израиль), Эмилиус Зубас («Бней-Иегуда», Израиль), Витаутас Черняускас (ЦСКА, Болгария).

Защитники: Миндаугас Палионис («Ян Регенсбург», Германия), Линас Климавичюс («Динамо», Румыния), Витаутас Андрюшкявичюс («Тобол», Казахстан), Эдвинас Гирдвайнис (РФШ, Латвия), Альгис Янкаускас («Судува»), Эгидиус Вайткунас («Жальгирис» К), Роландас Баравикас, Миколюнас (оба - «Жальгирис» В).

Полузащитники: Викинтас Сливка («Хиберниан», Шотландия), Донатас Казлаускас («Ритеряй»), Мантас Куклис («Жетысу», Казахстан), Гедрас Матулевичюс, Овидиус Вербицкас (оба - «Судува»), Деймантас Петравичюс («Окжетпес», Казахстан), Домантас Шимкус, Модестас Воробйовас (оба - «Жальгирис» В), Артурас Жулпа («Тобол», Казахстан).

Нападающие: Федор Черных («Оренбург», Россия), Паулюс Голубицкас («Судува»), Каролис Лаукжемис («Истра 1961», Хорватия).

Сборная Украины уверенно лидирует в отборочной группе, набрав 10 очков после 4-х матчей. У Литвы 1 пункт и последнее место.